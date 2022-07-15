عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فيسبوك تختبر طرقا للسماح بعمل 5 ملفات شخصية ترتبط بحساب واحد

الجمعة 15 يوليه 2022

الخليج 365

قالت ميتا بلاتفورمز إن شبكتها للتواصل الاجتماعي فيسبوك تختبر طرقا للسماح للمستخدمين بأن يكون لكل منهم ما يصل إلى خمسة ملفات شخصية، وهو ما يعد تحولا كبيرا عن مطلب حافظت عليه الشركة منذ بدايتها بأن يعرف كل مستخدم نفسه "بالاسم الحقيقي".



وقالت فيسبوك في بيان إن تغيير المنتج "سيساعد الناس على بناء خبراتهم بحسب اهتماماتهم وعلاقاتهم".

وجاء في البيان أنه سيتم ربط الملفات الإضافية بحساب واحد لكل مستخدم وستستمر الشركة في مطالبة كل مستخدم بأن يكون له حساب واحد فقط.