عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عودة موقع تويتر للعمل بعد عطل عالمي

الجمعة 15 يوليه 2022

الخليج 365

عاد موقع تويتر للعمل بعد أن تسبب خلل مجهول السبب في تعطل خدماته على مستوى العالم.



وقبل قليل، توقفت خدمة التغريد على موقع تويتر لدى عدد كبير من المستخدمين حول العالم وفقا لما أكده مستخدمون لمنصة downdetector المتخصصة في تتبع انقطاع خدمات الإنترنت.

وظهرت رسالة "هناك خطأ ما.. حاول إعادة التحميل" عند أي محاولة لفتح منصة تويتر في الوقت الحالي.

كما ظهرت رسالة "حدث خطأ ما لكن لا داعي للقلق، ليس الأمر بسببك. لنحاول مرة أخرى"، عندما حاول المستخدمون فتح الموقع.

وقد أدى هذا إلى عدم ظهور أي تغريدات، وبالطبع عدم القدرة على تدوين أي تغريدة جديدة.

والخلل هو الأول من نوعه منذ فبراير شباط، وفقا لموقع داون ديتكتور.

وذكر موقع داون ديتكتور، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر، أن هناك أكثر من 27 ألف حالة لأشخاص أبلغوا عن مشكلات في خدمات منصة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.

كما أبلغ مستخدمون في دول أخرى منها بريطانيا والمكسيك والبرازيل وإيطاليا أيضا عن تعطل تويتر.

ولم يتضح على الفور سبب التعطل.

ولم ترد تويتر على الفور على طلب للتعليق.