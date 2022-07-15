شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب لمليون و246 ألفا و835 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت وزارة الصحة المغربية 1943 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد ــ 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى مليون و246 ألفا و835 مصابا.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أنه تم خلال نفس الفترة تسجيل حالتي وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس ليصبح إجمالي عدد الوفيات 16 ألفا و167 متوفيا، كما تم تسجيل 1610 حالات شفاء إضافية ليصل إجمالى حالات التعافي إلى مليون و213 ألفا و862 متعافيا.

وفي السياق، أعلنت الصحة المغربية ان 2315 شخصا تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح ضد فيروس كورونا ليصبح اجمالى عدد متلقيها 10227 شخصا، وأن 4585 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 6592108 شخصا، موضحا أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح ضد كورونا 24864063 شخصا حتى اليوم، وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من القاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23351454 شخصا حتى اليوم.