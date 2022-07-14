شكرا لقرائتكم خبر عن أمن كردستان: مقتل والي دجلة بداعش و3 إرهابيين آخرين بعملية مشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس أمن إقليم كردستان، اليوم الخميس، مقتل والي دجلة بتنظيم داعش الإرهابي و3 إرهابيين آخرين في عملية مشتركة.

وقال المجلس -في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إنه "تم تنفيذ عملية لأخذ الثأر لشهداء قرية خضرجيجة في قرجوخ من قوات البيشمركة"، مشيراً إلى مقتل نائب والي دجلة والمسؤول العسكري لتنظيم داعش الإرهابي، حاجم محمد رشيد الإسحاقي، وثلاثة من رفاقه الإرهابيين، إضافة إلى القبض على أحد مقدمي الدعم اللوجستي لمفارز التنظيم".

وأوضح المجلس في بيانه أنه "في ليلة 2 ديسمبر 2021، قام إرهابيو داعش عن طريق مفرزتين وبقيادة الإرهابي (حاجم محمد رشيد ربيع الإسحاقي) الملقب بـ (أبو دعاء، نبيل، عبدالمهيمن)، نائب والي دجلة والمسؤول العسكري لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة قرجوغ ومخمور بالهجوم على قرية خضرجيجة على سفح جبل قرجوخ، ما أسفر عن استشهاد 10 من البيشمركة وثلاثة مواطنين هم أخوة ومن عائلة واحدة".

وأضاف البيان، أنه "بعد التحقيقات الدقيقة واستناداً للمعلومات الاستخبارية تم تحديد الوكر الذي يختبئ فيه الإرهابيون ويقع تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، وأنه في مساء يوم 5 يوليو 2022، وبالتنسيق مع القوات العراقية والتحالف الدولي تم التمكن من استهداف الإرهابي (حاجم محمد رشيد الإسحاقي) وثلاثة من رفاقه الإرهابيين لينالوا جزاءهم العادل"، موضحا أنه تم التعرف على هوية أحد القتلى من الإرهابيين الثلاثة وهو (صالح محمد عطية الجبوري) الملقب بـ"النسيب" وكان يشغل منصب أمير مفرزة في داعش بجبل قرجوخ.

وأشار إلى أنه "بعد المتابعة والتحقيق وجمع المعلومات الدقيقة من قبل الأجهزة في مجلس أمن إقليم كردستان، تم القبض على متهم آخر يدعى (ق.ي.ح.أ)، وخلال التحقيقات اعترف بتقديمه التسهيلات اللوجستية والمساعدات لمفارز داعش.