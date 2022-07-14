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رئيس وزراء العراق: مؤتمر السعودية سيناقش أزمة الأمن الغذائي والمتغيرات المناخية

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن مؤتمر السعودية سيناقش عدة مجالات، مبينًا أن هناك ما وصفه بالتشويش عن أهداف القمة الحقيقية.

وقال الكاظمي - في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم /الخميس/ - إن مؤتمر السعودية بحضور ، والعراق، ومصر، والأردن، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية سيناقش التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة، والتحديات التي أنتجتها جائحة بالإضافة إلى أزمة الأمن الغذائي والمتغيرات المناخية.

وأضاف أن الأحاديث الأخرى عن أهداف القمة هي محاولة للتشويش، ولا صحة لها، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنها محاولة لإبعاد العراق عن الدور البارز الذي يلعبه في المنطقة، وأن تقوم هذه الحكومة بمهامها في خدمة الشعب، وجلب الاستثمارات والدعم لصالح العراق.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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