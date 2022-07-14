شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات: الشراكات والاقتصاد هما السبيل لمواجهة التحديات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن بلاده تواصل نهجها الراسخ في دعم كل خطوة نحو تعزيز التعايش والتعاون المشترك البناء بين الدول، انطلاقاً من إيمانها بحق الشعوب في السلام والاستقرار والتنمية والإزدهار وتحقيق مستقبل أفضل لأجيالها.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن الرئيس الإماراتي قوله - خلال مشاركته عن بُعد في قمة قادة مجموعة " I2U2 " والتي تضم دولة الإمارات والولايات المتحدة وجمهورية الهند وإسرائيل، اليوم الخميس، إن الشراكات وحدها قادرة على تخطي التحديات المتداخلة التي يواجهها العالم اليوم وأهمها أمن الغذاء والطاقة وتغير المناخ والرعاية الصحية.

وتابع أن الإمارات تؤمن بأن الاقتصاد هو السبيل الأمثل لتحقيق السلام والأمن والتقدم وخاصةً عندما تمتلك الحكومات والشعوب الإرادة لبناءِ الشراكات ومواجهة التحديات.

وقال إن: "هذا ما تجسده المشاريع الأولى لمجموعتنا الرباعية والتي تركزت في قطاعات الغذاء والزراعة الذكية مناخيًا وطاقة الشمس والرياح ووسائل تخزين الطاقة".

وأعرب عن تمنياته بأن تشكل المجموعة الرباعية نموذجًا لمحبي السلام والازدهار ودليلاً على الفرصِ الكبيرة الضائعة التي تخلفها النزاعات ويبددها التطرف الأعمى على حساب الشعوب المتطلعة للحياة.

وشارك في القمة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، ويائير لابيد رئيس وزراء إسرائيل.