شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يؤكد ضرورة النأي بالتعليم عن السياسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة أن يتم النأي بالتعليم عن السياسة حتى يكون التكوين الذي يتلقاه التلاميذ سدّا منيعا ضد كل أنواع التطرف، قائلا "بالعقل السليم يمكن تحصين المجتمع حين يستبطن التلاميذ منذ الصفوف الأولى للتعليم الابتدائي قيم الحرية والعدل والعمل وسائر القيم النبيلة الأخرى كالتآزر والتسامح والشعور العميق بالانتماء لهذا الوطن العزيز".

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال اجتماع سعيد بقصر قرطاج اليوم بكل من فتحي السلاوتي وزير التربية، ومنصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكّد الرئيس التونسي، خلال الاجتماع، على أن الثروة التي لا تنضب أبدًا هي الثروة البشرية، ولهذا السبب تم إدراج المجلس الأعلى للتربية والتعليم في مشروع الدستور حتى يستعيد التعليم في تونس في كافة مراحله المكانة التي يستحق، وتستعيد الشهادات التونسية قيمتها على المستوى العالمي.

ودعا الرئيس قيس سعيد كلا من وزيري التربية والتعليم العالي والبحث العلمي إلى إعداد مشروع نص لإعادة إنشاء مدرسة ترشيح المعلمين والمدرسة العليا للترشيح، وهما مدرستان كان لهما الأثر الكبير في مستوى التعليم في تونس.