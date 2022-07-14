شكرا لقرائتكم خبر عن القائد الأعلى للجيش الليبى يبحث مع رئيس الأركان توحيد المؤسسة العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع رئيس المجلس الرئاسى، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبى محمد المنفى، بعد ظهر اليوم الخميس، برئيس الأركان العامة فريق أول محمد الحداد.

وأكد المجلس الرئاسي الليبي في بيان له أن اللقاء الذي عقد بديوان المجلس في طرابلس، تناول أوضاع الوحدات العسكرية، وآخر مستجدات توحيد المؤسسة العسكرية، بعيداً عن كل التجاذبات السياسية، مؤكداً ضرورة التزام الجميع بالمحافظة على وقف إطلاق النار، وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر، لأن ذلك يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.