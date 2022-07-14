محركات نانوية تعمل بالضوء لتزويد الأجهزة بالطاقة النظيفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

متابعات

يركز مجال علمي مستقبلي على المحركات الصغيرة جدا القادرة على مد شبكة من الأجهزة النانوية بالطاقة، لاستبدال بعض مصادر الطاقة المستخدمة في أجهزتنا اليوم.



وفي هذا الإطار، صنع باحثون من جامعة تكساس الأمريكية أول محرك نانوي صلب يعتمد على الضوء، ونشروا آلية عمله في دراسة نشرتها مجلة ”إي سي إس نانو“ العلمية.

ويختلف المحرك النانوي عن جميع النسخ السابقة العاملة في محلول سائل، إذ تدفع جزيئات الماء المحركات وتمنعها من الدوران، وكلما كان المحرك أصغر كلما كان هذا التأثير المدعو بالحركة ”البراونية“ أكبر.