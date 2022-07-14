شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: وصول أكثر من 27 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة السعودية، لحركة استقبال ومغادرة الحجاج فى المدينة المنورة، عن وصول 27 ألفًا و360 حاجًا من جنسيات متعددة إلى المدينة المنورة حتى مساء أمس بعد أدائهم مناسك الحج هذا العام.