شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: وصول أول طائرة إلى مطار بغداد الدولى تقل على متنها 347 حاجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت بعثة الحج العراقية، وصول أول طائرة إلى مطار بغداد الدولى تقل على متنها 347 حاجا.

وقالت البعثة - في بيان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، إن أول طائرة، أقلعت من مطار الملك عبدالعزيز بجدة تقل على متنها 347 وصلت إلى مطار بغداد، موضحة أن طائرة أخرى ستنطلق مساء اليوم إلى مطار النجف الأشرف تحمل 190 حاجاً، وأن التفويج الجوي سيكون عبر طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية".

وأشار البيان، إلى أن نحو 41 قافلة برية ستغادر اليوم من مكة المكرمة الى العراق بواقع 1925 حاجا، مبينة أن مواعيد التفويج العكسي للحجاج بدأت وفق الجداول المعدة مسبقا من حيث الأولوية لوصول أول قافلة تباعا حتى آخرها.

يذكر أن الخطوط الجوية العراقية، أعلنت اليوم الخميس، تنفيذ رحلتها العكسية الأولى لنقل 344 حاجاً عراقياً من السعودية إلى مطار بغداد الدولي.

