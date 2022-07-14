شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للنفط لاستلام مهامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل اليوم الخميس، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط "المكلف" فرحات بن قدارة، إلى مبنى المؤسسة لاستلام مهامه، حسبما أفاد موقع"الشرق".

وفى وقت سابق، أكدت لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبية على حيادية قطاع النفط واستقرار المؤسسة الليبية، للنفط الممثلة فى مجلس الإدارة والذى يمتل كافة العاملين بالقطاع النفطى فى ليبيا.