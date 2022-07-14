شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشيف عمر.. طفل مغربى من ذوى الهمم اشتهر بـ"فيديوهات الطبخ".. واليونيسيف تنعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى الطفل المغربى، عمر عرشان، المعروف بـ"الشيف عمر"، اليوم الخميس، بعد معاناة مع المرض، تاركا وراءه محتوى رقميا دافع فيه عن الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة وحقهم فى ممارسة أنشطة التسلية مثل باقى أقرانهم.

ووفقا لـ"سكاى نيوز" عُرف عمر الذى كان يعانى من إعاقة فى الحركة والنطق وفارق الحياة عن 16 عاما، بتقديمه وصفات طبخ على منصات التواصل الاجتماعى.

وكتب مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في المغرب "تلقينا ببالغ الحزن والحسرة، نبأ وفاة الطفل اليافع الشيف عمر، مناصر قضايا حقوق الطفل، وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم أسرة يونيسف بالمغرب إلى عائلة الفقيد عمر بأحر التعازي والمواساة القلبية.

وأشادت المنظمة الدولية بالطفل الراحل واصفة إياه في تدوينة على صفحتها بفيسبوك بـ"أيقونة الأمل والإيجابية"، فيما كانت قد منحته صفة سفير في وقت سابق.

ورغم ظروفه الصعبة، استطاع الطفل عمر أن يمضي قدما في التعلم فصار يتحدث ثلاث لغات هي العربية والفرنسية والإنجليزية.

وقام السفير الأمريكي السابق لدى الرباط، دوايت بوش، باستقبال الطفل عمر، وأعد معه أحد الأطباق الشعبية في البلاد.

وكان عمر ينشر تدوينات للتوعية بـ"مخاطر التنمر"، لا سيما من أصحاب الهمم، فيما ظل حريصا على الابتسام وبث الروح الإيجابية عبر مقاطع الفيديو.

وفي سنة 2017، اختير الطفل المغربي شخصية "الويب" في مسابقة "موركو ويب أووردز".

وأعرب معلقون عن تأثرهم برحيل "الشيف عمر"، وسط ثناء على والدته التي كانت تتولى رعايته، حتى أنها اضطرت لترك وظيفتها من أجل أن تظل بجانبه.

ونشر "الشيف عمر" وعيا بقضايا الأطفال من ذوي الاحتياجات، وكيف أن لهم الحق أيضا في ممارسة أنشطة تسليهم وتبقيهم على تواصل مع الآخرين، رغم المصاعب الصحية التي يعانونها.