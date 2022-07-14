شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 أشخاص فى انفجار لغمين فى قريتى الحويز وبيوض بريف حماة السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل 4 أشخاص فى انفجار لغمين من مخلفات التنظيمات الإرهابية فى قريتى الحويز وبيوض بريف حماة السورى .

وذكرت وكالة الأنباء السورية، اليوم الخميس، بأن لغماً من مخلفات الإرهابيين انفجر بسيارة تقل 3 مواطنين كانت تسير بالقرب من بلدة الحويز شمال سهل الغاب بريف حماة ما أدى إلى مقتلهم .

وفى سياق متصل .. لقى مواطن مصرعه جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المجموعات الإرهابية في قرية بيوض في ناحية الحمرا بريف سلمية الشمالي .

