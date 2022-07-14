شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسى الليبى بيحث مع أعضاء لجنة الستين أزمة الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث النائب بالمجلس الرئاسى الليبى عبد الله اللافى مع عدد من أعضاء لجنة الستين الليبية الأزمة السياسية الراهنة بسبب بعض النصوص الخلافية الواردة بمشروع الدستور، وسبل تحقيق التوافق حولها بين جميع الأطراف.

ووفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم الخميس، تم خلال الاجتماع استعراض مبادرة المجلس الرئاسي لصياغة مبادرة وطنية شاملة ، لدفع العملية السياسية ، والعديد من المواضيع التي تخص مشروع الدستور.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة المشاورات، التي يجريها " اللافي "، في إطار المهمة التي يتطلع المجلس الرئاسي الى إنجازها لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد . ، وسبل تحقيق التوافق حولها بين جميع الأطراف.