بعد الحريق الأخير.. ماسك يكشف عن الأضرار التي لحقت بـ Starship

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عن الأضرار التي لحقت بنموذج صاروخ Starship الذي تعرض لحريق مؤخرا.



وأشار موسك في تغريدة له على "تويتر" إلى "أن الأضرار التي أصابت المركبة الصاروخية جراء الحريق كانت طفيفة نوعا ما"، وقال: "كنت مؤخرا في ساحة اختبار المحركات، الأضرار التي لحقت نموذج المركبة كما بدا لي كانت طفيفة، لكننا بحاجة لفحص جميع المحركات".

وأشار موسك إلى "أن المختصين التابعين لشركة سبيس إكس سيختبرون قريبا أنظمة الصاروخ في حظائر التجميع الخاصة".

كان نموذج صاروخ Starship الذي تطوره شركة "سبيس" إكس قد تعرض لحريق أثناء اختبارات محركاته يوم الثلاثاء الماضي في تكساس، وأشار موسك مؤسس الشركة إلى أن الحريق وقع عند بدء تشغيل المحركات.

وأعلنت"سبيس إكس" سابقا عن مشروع Starship لأول مرة خلال مؤتمر "أديلايد" الفضائي الذي عقد في أستراليا عام 2017، وكشف عن التصميم الأولي للصاروخ عام 2018.

ومن المفترض أن تعتمد "سبيس إكس" هذا النوع من الصواريخ في الرحلات الفضائية البعيدة المدى مثل الرحلات إلى المريخ، وترسلها في مهمة لإيصال الأقمار الصناعية إلى الفضاء عام 2021، وبعدها بعام من المخطط أن تنقل شحنات إلى سطح القمر.