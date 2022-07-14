شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب 2 مليون حبة مخدرة إلى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك الكويتية بميناء الشعيبة من إحباط محاولة إدخال مايقارب 2 مليون حبه من مادة التنباك، كانت مخبأة فى حاوية "أوانٍ منزلية زجاجية" قادمة من جبل على بالامارات العربية، ومن خلال معلومة وردت إلى إدارة البحث والتحرى الجمركى عن حاوية قادمة تحتوى على مواد ممنوعة.

وقالت الجمارك الكويتية اليوم الخميس، أن حاوية بحجم 40 قدماً قَدِمت إلى ميناء الشعيبة قادمة من منطقة جبل علي، وذلك أمس الأربعاء

وكانت تحتوي على "أوانٍ منزلية زجاجية"، وبتفتيشها بدقة عثر على (نحو 2 مليون حبه) من مادة التنباك الممنوع استيرادها بحسب القوانين الجمركية الصادرة بهذا الشأن تبعاً لتعليمات وزارتي التجارة والصحة وتم اتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة.

وحذرت الإدارة العامة للجمارك الكويتية كل من تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى الكويت، مشددة على أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه .