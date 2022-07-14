شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية عند المنطقة الشرقية من المسجد.

يأتى ذلك مع إجراءات مشددة تفرضها قوات الاحتلال تزامنا مع زيارة الرئيس الامريكى جو بايدن للأرض الفلسطينية المحتلة.