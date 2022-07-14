شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تُسجل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت وزارة الصحة الموريتانية، 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا/كوفيد ــ 19/خلال الــ 24 ساعة الماضية عقب إجراء 1819 فحصا؛ ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى 61 ألفا و543 مصابا.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، الأربعاء، أنه تم خلال نفس الفترة تسجيل شفاء 136 مصابا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 58 ألفا و830 حالة في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 986 حالة.