شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: الحكومة حريصة على عدم الزج بالأطفال فى الحرب وتجنيبهم مآلات الصراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، أن حكومة بلاده ظلت حريصة منذ اللحظة الأولى لانقلاب الحوثيين على عدم الزج بالأطفال في الحرب وتجنيبهم مآلات الصراع.

وقال الارياني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية - إن الحكومة اليمنية ساندت في كل المراحل جهود الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الاطفال الرامية إلى حماية الطفولة، لافتًا إلى أن هذا السلوك هو التزام أدبي وأخلاقي يمليه الضمير الوطني وتسنده المنظومة القانونية التي تضبط أداء الحكومة المنطلق من واقع المسؤلية.

ولفت الى أن قرار الأمين العام للأمم المتحدة بإزالة القوات المسلحة اليمنية من قائمة الأطراف الضالعة في انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في حالات النزاع المسلح، والتي وردت في تقريره المعني بالأطفال والنزاع المسلح عام 2021، جاء تقديرًا للجهود المبذولة من قبل الحكومة.

‎ونوه الارياني بأنه وفي الوقت الذي تحرص فيه الحكومة على رعاية الأطفال وحمايتهم، دأبت جماعة الحوثى منذ الانقلاب على تصعيد عمليات تجنيدهم والزج بهم وقودًا لمعاركها العبثية وتنفيذ الأجندة الإيرانية في المنطقة، نظرًا لسهولة التغرير بهم واستدراجهم، وهو سلوك كل الجماعات الإرهابية.

‎ وجدد الإرياني التأكيد على حرص الحكومة الكامل على حماية الأطفال وصون حقهم في العيش بشكل طبيعي أسوة باقرانهم في العالم، وبذل الجهود والتدابير للحد من استخدامهم وتجنيدهم في الصراع المسلح.

وثمن الوزير الارياني، الدور الأخوي للأشقاء في المملكة العربية السعودية المساند لجهود الحكومة في حماية الأطفال ومنع استخدامهم في الصراع، عبر البرامج التي ينفذها مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كما حيا كل الجهود الدولية المساندة الحكومة.