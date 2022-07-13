شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكى: حل الدولتين هو الحل "الأمثل" للفلسطينيين والإسرائيليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه سيواصل دعمه لحل الدولتين معتبرا إياه الحل الأمثل للفلسطينيين والإسرائيليين.

جاء ذلك في كلمة له بعد هبوط طائرته بمطار "بن جوريون" في إسرائيل في إطار جولة له هي الأولى بالمنطقة منذ تُوليه منصبه.

وأضاف بايدن أنه لا يزال يرى أن حل الدولتين هو الحل "الأمثل" لمُستقبل مُتكافئ المعايير للسلام والديمقراطية والازدهار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ورحب الرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتصوج، بزيارة نظيره الأمريكى جو بايدن، إلى البلاد ضمن جولة إلى منطقة الشرق الأوسط.