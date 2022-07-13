شكرا لقرائتكم خبر عن غزة تدخل في الموجة الخامسة من كورونا وتحذيرات من سرعة انتشاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، أن قطاع غزة دخل في موجة خامسة من جائحة كوفيد 19 من نوع BA5 والذي يتمتع بسرعة انتشار أكبر من المتحور الأصلي.

وأوضحت الصحة الفلسطينية في بيان صحفي، مساء اليوم، أن المعطيات تشير إلى أن أعداد الحالات المتوقع تسجيلها لن تصل الى ما كانت عليه خلال الموجات السابقة، مشيرة إلى أن التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 أثبت نجاعته في تعزيز المناعة وتوفر فرص الوقاية من الاصابة او الحد من مضاعفاتها الخطيرة وتقليل الوفيات.

ودعت لتلقي اللقاحات الأساسية من لقاح كوفيد 19 لمن لم يتلق اللقاح بعد كما، وتلقي الجرعات التعزيزية للوقاية من فيروس كوفيد19، كما دعت للحرص على ارتداء الكمامة في المرافق الصحية لكافة العاملين والمرضى والمرافقين والزوار.

ونوهت إلى ضرورة الحرص على ارتداء الكمامة في الاماكن المغلقة والاماكن المزدحمة، إلى جانب منع زيارة المرضى في المستشفيات والسماح بمرافق واحد فقط للمريض عند الحاجة.

وخصص وزارة الصحة الفلسطينية، مراكز الفرز التنفسي في المستشفيات للحالات الخطيرة، والتي تعاني من الاعراض الشديدة، مبينة أن حالات الاشتباه بالإصابة فيتم متابعتها واجراء الفحص السريع لها في المراكز الصحية المعلن عنها والتابعة للرعاية الأولية بوزارة الصحة والاونروا والمؤسسات الأهلية.