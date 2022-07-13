شكرا لقرائتكم خبر عن وزير فلسطينى يُطالب بوضع إسرائيل على قائمة العار بسبب جرائمها ضد الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب وزير التنمية الاجتماعية فى فلسطين، أحمد مجدلانى، اليوم الأربعاء/ بوضع الاحتلال الاسرائيلي على قائمة العار أو ما يعرف "باللائحة السوداء" المُلحقة بالتقرير الأممي الخاص "بالأطفال والنزاعات المسلحة للعام 2022"، لاستمراره في ارتكاب جرائم بحق الأطفال الفلسطينيين.

ودعا مجدلاني، في بيان صحفي، مُعلقًا على التقرير السنوي الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشأن "الأطفال والنزاعات المسلحة لعام 2021"، مؤسسات الطفولة الدولية بالتحرك والعمل على حماية أطفال فلسطين، ومنحهم الحقوق التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي، للالتزام بالمواثيق الدولية التي كفلت رعاية خاصة للأطفال أثناء الحروب.



وجاء في التقرير أن إسرائيل تتحمل مسؤولية قتل 78 طفلا فلسطينيًا، وتشويه 982 آخرين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 2021.



وقال مجدلاني، إن سلطات الاحتلال ترتكب جرائم حرب وإرهاب دولة منظم ضد الأطفال الفلسطينيين، مُشيرًا إلى أنه خلال العدوان الأخير على قطاع غزة والذي استمر 11 يومًا، استخدمت إسرائيل أسلحة محرمة دوليًا، كما أنها ما زالت تعتقل وفي ظروف صعبة ومأساوية نحو 175 طفلًا في سجونها.



وأكد مجدلاني أهمية حماية الأطفال جسديا ونفسيا من اعتداءات الاحتلال، وأن تتم حمايتهم في زمن الحرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني..موضحا أن العنف النفسي الذي يعيشه كافة أطفال فلسطين وخاصة في قطاع غزة نتيجة عدوان الاحتلال، منافٍ لكافة حقوق الطفل التي تنص على حقه في العيش ببيئة آمنة.



وشدد على أن الاحتلال ما زال يستهدف الطفولة في دولة فلسطين بجرائم وحشية وباستهداف مباشر.. داعيا إلى تضافر الجهود من قبل كافة المؤسسات العاملة في مجال الطفولة وإلى حشد جهودها لحمايتهم، فالأطفال في هذه المرحلة أكثر حاجة للمساندة، مُشيرًا إلى أن الوزارة تولي أهمية خاصة للأطفال ضمن شبكات حماية الطفولة في كافة محافظات الوطن، والتي تتعاون مع كافة الشركاء من أجل تقديم الدعم والمساندة لهم عبر نشر إرشادات التوعية، التي تسهم في رفع معنوياتهم، وتقديم البرامج وتشجيع الأنشطة.