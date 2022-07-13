شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: سنتقدم بشكوى لمجلس الأمن بحق إسرائيل حال استمرار الخروقات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، أن استمرار الخروقات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية سيدفع بلبنان الى تقديم شكوى بحق إسرائيل امام مجلس الامن الدولى، خاصة وأن هذه الخروقات باتت شبه يومية وتنتهك القرار 1701.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، اليوم الأربعاء/ أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس اللبناني اليوم الأربعاء، قائد قوات "اليونيفيل" الجنرال ارولدو لازواو في قصر بعبدا.

وأشار عون إلى أهمية التنسيق بين الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" لتعزيز الاستقرار في المنطقة الجنوبية، لتفادي وقوع خلافات بين الجنود الدوليين والأهالي خلال تسيير دوريات "اليونيفيل" في عدد من القرى في منطقة العمليات الدولية".



وأعرب عن امله في ان يوافق مجلس الامن على التمديد لـ"اليونيفيل" في نهاية الشهر المقبل"، مقدرا "الدور الذي تلعبه القوات الدولية في حفظ الامن والاستقرار في الجنوب".



بدوره، أكد لازارو التزام قيادة "اليونيفيل" مواصلة العمل لتعزيز التعاون مع السلطات اللبنانية لتحقيق السلام والاستقرار في لبنان.