شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن زايد: اقتصاد دولة الإمارات اليوم من أكثر الاقتصادات قوة ونموا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الإماراتى الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، إن "سيادة الدولة وأمنها مبدأ لا تنازل ولا تهاون فيه"، مضيفاً " اقتصادنا اليوم من أكثر الاقتصادات قوة ونموا، حسبما نقل "موقع الشرق".

جاء ذلك خلال كلمة تلفزيونية "إلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها"، لتسليط الضوء على منهج الدولة وما تتطلع إلى تحقيقه خلال العقود المقبلة.

وأضاف أن تنويع اقتصاد البلاد محور استراتيجى لخطط التنمية في الإمارات.

وقال رئيس دولة الإمارات، إن بلاده تمد يد الصداقة لدول المنطقة والعالم التي تشاركها التعايش السلمي، مشدداً على أن "سيادة الدولة وأمنها مبدأ لا تنازل ولا تهاون فيه".

واستطرد قائلا "نحن نرى وطننا بين دول العالم كما أراد الشيخ زايد والمؤسسون من مكانة عالية ودولة قوية ومتطورة"، مؤكداً استمراره على "نهجهم وحكمتهم ورؤيتهم، وسيبقى تاريخنا وهويتنا ومورثنا الثقافي جزءاً أساسياً من خططنا لأجل المستقبل".