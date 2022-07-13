شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع التعاون الـ15 بين أمانتى الأمم المتحدة والجامعة العربية بجنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ بمقر الأمم المتحدة فى جنيف اليوم الأربعاء، اجتماع التعاون الـ 15 بين أمانتى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وهيئاتهما المتخصصة، والذى يستمر على مدى يومين برئاسة خليل إبراهيم الذوادى الأمين العام المساعد للشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية، وخالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، كما يشارك ممثلون رفيعو المستوى من أكثر من 30 وكالة وصندوق وبرنامج تابعة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية .