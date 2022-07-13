شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: ضرورة إجراء الحجاج فحص pcr خلال 3 أيام من العودة إلى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة الكويتية ضرورة إجراء الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة اختبار تشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) المعروف اصطلاحا بالـ(بي.سي.آر) خلال ثلاثة أيام من تاريخ العودة إلى البلاد.

وقالت (الصحة الكويتية ) في بيان لها إنه يمكن إجراء الفحص في المراكز المتخصصة التابعة لها و(مركز جسر جابر)، وذلك في الفترة من الخامسة عصرا حتى العاشرة مساء وفي محجر (مستشفى جابر الأحمد) في الفترة من الثامنة صباحا حتى ال12 بعد منتصف الليل علاوة على مراكز القطاع الأهلي المعتمدة.

ونوهت إلى ضرورة متابعة نتيجة الفحص من خلال تطبيق (مناعة) مع طلب الاستشارة الطبية عند الشعور بأي أعراض مرضية خلال 10 أيام من تاريخ العودة.