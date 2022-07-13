عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قصة الشاب المصري كريم فريد الذي احتفت شركة أبل بصورته

الأربعاء 13 يوليه 2022

الخليج 365

"كان من الصعب توثيق اللقطة بأطراف أصابعي، لكني أستمتع بتصوير اللقطات الصعبة".



بهذه العبارة، احتفت شركة "أبل" العالمية بإحدى الصور الدقيقة والصعبة التي التقطها شاب مصري يُدعى كريم فريد، فنقلت عنه هذه الكلمات وزينت بها أحدث أعماله عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام".

وحرصت الشركة التكنولوجية العملاقة، على مشاركة صورة كريم فريد، التي رصد خلالها لحظة نثر قطرة ماء على إصبعه، وهي اللقطة التي نالت إعجاب "أبل".

هذا الأمر، لاقى ترحيبًا واسعًا من الجمهور العربي والمصري على وجه الخصوص، حيث عبر المتابعون عن فخرهم بما حققه الشاب بموجب إتقانه لعمله، فجاءت أغلب التعليقات على الصورة مشيدة بصنيعه.

ووسط الحفاوة الواسعة التي استقبلت بها الشركة الصورة، حرص "فريد" على توجيه الشكر لـ"أبل"، فكتب تعليقًا قال خلاله: "شكرًا جزيلًا لكم".

من هو كريم فريد

هو شاب مصري مقيم في محافظة الدقهلية شمال العاصمة القاهرة، وهو عاشق للتصوير وسخّر كاميرا هاتفه المحمول لتوثيق اللقطات التيتحمل المعاني والرسائل بين السطور.

ويحرص الشاب المصري على توثيق أدق تفاصيل الحياة اليومية بمختلف شوارع المحروسة، في أمور تعكس جميعها شغفه غير المحدود بمجال التصوير.

صور كريم فريد

بتصفح أعمال "فريد" عبر "إنستجرام"، يميل الشاب المصري إلى تصوير عدد واسع من اللحظات والأماكن، ما يضفي تنوعًا يزين صفحاته وحساباته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ووفق الصور التي يشارك بها متابعيه، يتضح تركيز "فريد" على الأماكن الأثرية والتاريخية، بجانب تجوله في الأحياء الشعبية والانغماس في الحياة اليومية للمواطن البسيط، وهو ما يظهر جليًا في اللقطات التي يوثقها داخل وسائل النقل العامة والمقاهي.

وبعيدًا عما سبق، يسعى "فريد" إلى إظهار مهارته وتفرده بتوثيق أصعب اللحظات، وهو ما نجح فيه في صورة "قطرة الماء" التي نشرها قبل أسبوع عبر "إنستجرام"، وعلق عليها حينها بقوله: "تصوير ماكرو لقطرة ماء".

انستجرام كريم فريد

الجهود السابقة يحرص "فريد" على مشاركتها عبر صفحته بـ"إنستجرام" التي تحمل اسم "imkariimph"، ويتابعها ما يقرب من 7 آلاف مستخدم.

شغف "فريد" بعالم التصوير، يظهر جليًا في عبارة مكتوبة أعلى صفحته بـ"إنستجرام"، يقول خلالها: "التقاط الصور مثل دخول المطبخ في وقت متأخر من الليل لسرقة كعكات أوريو".