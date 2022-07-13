شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: البنك الأفريقى يدعم التغطية الاجتماعية والخدمات الصحية بـ87 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المغرب أن مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية وافق على تمويل للمغرب بقيمة تتجاوز (87 مليون يورو) لدعم برنامج تعميم التغطية الاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية.

وبحسب بيان للبنك فإن الهدف الأول من هذه العملية يتمثل في تعزيز أسس برنامج مستدام للحماية الاجتماعية يستند إلى نهج يكون أكثر تكاملا وشمولا لتطوير السياسات الاجتماعية.

وسيساهم البرنامج في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، لا سيما فيما يتعلق بالطفولة المبكرة والشباب والعاملين لحسابهم الخاص.