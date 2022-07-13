شكرا لقرائتكم خبر عن أرمينيا: نولى اهتماما كبيرا للتعاون مع سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن بلاده تولي اهتمامًا كبيرًا للتعاون مع سوريا وتعزيز الروابط التاريخية بين البلدين.

وقال باشينيان - خلال لقائه السفيرة السورية لدى أرمينيا الدكتورة نورا أريسيان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية/سانا: "نتابع التطورات في سوريا ونأمل أن تتغلب على الأزمة بالسرعة الممكنة".

وأشار باشينيان إلى الدور الذي تقوم به البعثة الإنسانية الأرمنية التي أرسلت إلى سوريا عام 2019 لإزالة الألغام ورفع التوعية بمخاطرها إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية للسكان.

بدورها أعربت أريسيان عن الامتنان للحكومة الأرمنية على مواقفها الداعمة لبلادها، مشيرة إلى أنها ستبذل قصارى جهدها لتوطيد العلاقات الثنائية.