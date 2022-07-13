شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى عراقى: إصابة جندى بنيران قناص شمالي بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقي، مساء الثلاثاء، بإصابة جندي بنيران قناص من عصابات داعش شمالي بغداد. وقال المصدر -في تصريحات أوردتها قناة السومرية نيوز- إن قناصًا لداعش استهدف أحد أبراج الحماية التابعة للجيش العراقي ضمن ناحية العبايجي في قضاء الطارمية. وأضاف المصدر أن الاستهداف أسفر عن إصابة جندي بجروح.

فى سياق مختلف، استقبل رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم، الثلاثاء، السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفاليه. وبحث الجانبان "التعاون في تدريب ملاكات شبكة الإعلام العراقي في المؤسسات الفرنسية العريقة، من خلال الورش والدورات التدريبية، وتبادل التجارب".

وأكد رئيس شبكة الإعلام خلال اللقاء، "أهمية الاستفادة من التجارب الإعلامية الدولية، بما يسهم في الارتقاء بواقع الإعلام العراقي". من جانبه أبدى السفير الفرنسي "حرصه على تمتين التعاون بين الجانبين ومواصلته".