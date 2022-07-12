شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: القوات البحرية تنقذ 257 شخصا أثناء محاولتهم الهجرة بصورة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر عسكرى مغربى أن وحدات خفر السواحل تابعة للبحرية المغربية قامت، أثناء عملها في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، خلال فترة عيد الأضحى، بتقديم المساعدة وإنقاذ ما مجموعه 257 شخصا أثناء محاولتها الهجرة بصورة غير شرعية.

وذكر المصدر العسكرى، أن الأشخاص حاولوا القيام بعملية عبور محفوفة بالمخاطر على متن قوارب تقليدية الصنع وقوارب من نوع (كاياك) وكذا عن طريق السباحة.