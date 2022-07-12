شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإماراتي ونائبه يهنئان خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، برقية تهنئة إلى العاهل السعودي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1443 هجرية، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"

وأعرب الرئيس الإماراتي، عن "خالص التهاني بالنجاح الكبير لموسم الحج في هذا العام والذي تحقق بفضل من الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ومؤسساتها، رغم الظروف الاستثنائية وخاصة في إجراءات سلامة وصحة الحجيج، لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمان".

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.