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الصومال وإرتيريا يوقعان مذكرة تفاهم حول تعزيز العلاقات الثنائية

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القاهرة - سامية سيد - وقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ونظيره الإرتيري أسياس أفورقي، مذكرة تفاهم حول تعزيز العلاقات الثنائية على مستوى الشعبين، وتعزيز التعاون في المجالات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وحماية البيئة، بالإضافة إلى التكامل الاقتصادي في القرن الأفريقي.

 

جاء ذلك في ختام زيارته الرسمية التي قام بها إلى إرتيريا، وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية، اليوم الثلاثاء، وخلال الزيارة الرسمية تفقد رئيس الصومالي معسكرات تدريب قوات الجيش والقوات البحرية الصومالية والتي تتلقى التدريبات في إرتيريا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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