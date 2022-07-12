وكالة ناسا تستعد لإطلاق مركبة Dragon إلى المحطة الفضائية الدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وكالة ناسا أنها تستعد مع شركة "سبيس إكس"الأمريكية لإطلاق مركبة Cargo Dragon 2 نحو المحطة الفضائية الدولية.



وجاء في بيان صادر عن الوكالة "الاستعدادات جارية لإطلاق مركبة Cargo Dragon 2 نحو المحطة، تقرر إطلاق المركبة من قاعدة فضائية في فلوريدا.. عملية الإطلاق ستنفذ في 14 يوليو الجاري، تمام الساعة 20:44 بالتوقيت المحلي (15 يوليو 03:44 بتوقيت موسكو)".

وأشار البيان إلى "أن إطلاق المركبة المذكورة كان قد أجّل عدة مرات بسبب مشكلات فنية، وآخر مرة كان من المفترض أن تطلق في 10 يونيو الماضي لكن العملية أجّلت بعد أن اكتشف الخبراء تراكيز مرتفعة من بخار مونوميثيل الهيدرازين في الجزء المعزول من محرك الدفع الصغير".

ومن المفترض أن تحمل إلى المحطة نحو 3 أطنان من الحمولة التي تشمل إمدادات لرواد الفضاء، ومعدات للتجارب العلمية منها معدات لدراسة العواصف الترابية على سطح الأرض، وكذلك أحياء دقيقة تعيش في التربة يفترض أن تجرى عليها دراسات لمعرفة تكييفها في ظروف انعدام الجاذبية، كما ستنقل المركبة مركّبات بوليميرية قد تستخدم مستقبلا في بناء قواعد على سطح القمر، ومواد ومعدات لإجراء التجارب العلمية التي تتعلق بشيخوخة الجهاز المناعي.