شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يؤكد الحاجة إلى الاستفادة من التجارب الإعلامية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم، اليوم الثلاثاء، السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفاليه.



وبحث الجانبان "التعاون في تدريب ملاكات شبكة الإعلام العراقي في المؤسسات الفرنسية العريقة، من خلال الورش والدورات التدريبية، وتبادل التجارب".



وأكد رئيس شبكة الإعلام خلال اللقاء، "أهمية الاستفادة من التجارب الإعلامية الدولية، بما يسهم في الارتقاء بواقع الإعلام العراقي".



من جانبه أبدى السفير الفرنسي "حرصه على تمتين التعاون بين الجانبين ومواصلته".