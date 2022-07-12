شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف كبيرة من احتمالات تفشي الكوليرا بين الأطفال فى محافظة الأنبار العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دائرة صحة الأنبار، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 500 حالة إصابة بالاسهال بين الأطفال ، فيما أشارت الى تشديد إجراءاتها الوقائية في المحافظة لمنع انتشار الكوليرا.



وقال مدير مستشفى الفلوجة العام علاء محيي جاسم لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "أعداد الإصابات بحالات الاسهال بين الأطفال تحت سن الخامسة ارتفعت لتصل الى أكثر من 500 حالة في الفلوجة ،والتي دقت ناقوس الخطر للاشتباه بالكوليرا"، مبيناً أن "الاختبارات والتحاليل أثبتت أن السبب ليس الكوليرا ،وإنما مسببات أخرى أبرزها عدم تعقيم مياه الشرب".



وأضاف أن "المستشفى استقبل حالات كثيرة في مجال التهاب الأمعاء قبل التشخيص العام الذي يسبب اسهالاً وتقيؤاً ،وبسبب ارتفاع درجة الحرارة تصل نسبة المراجعين من 30 الى 50 مريضاً يومياً"، مؤكداً أنه "حتى الآن لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بمرض الكوليرا ،كما يعلم أطباء الأطفال والأطباء بصورة عامة أن هذا الفصل هو فصل التهابات الجهاز الهضمي".



وبدوره أكد مدير الصحة العامة في مديرية صحة الأنبار محمد صباح، أن "دائرة صحة الأنبار استنفرت كوادرها وشكلت مفارز طبية ميدانية في جميع الأقضية والنواحي وقرى المحافظة للإشراف على عمل محطات مياه الشرب وإعطاء التوجيهات والتعليمات لمنع تسجيل أي حالة بمرض الكوليرا ،وكذلك في المطاعم و(الكافيهات) لرصد المخالفات وتشديد الإجراءات الوقائية".



وأشار الى أن "ارتفاع نسبة أو تسجيل الإصابات بحالات الاسهال بعيداً عن الكوليرا يعد مؤشراً خطيراً ، ما يستدعي من الجهات الصحية أخذ الحيطة والحذر" ،داعياً "المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية".