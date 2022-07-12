الكشف عن هاتف سامسونغ الجديد وكاميراته الممتازة (المواصفات)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يوليه 2022

سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا وفيديوهات لهاتف جديد من فئة غالاكسي،مجهز بكاميرات عالية الدقة ويتمتع بأداء ممتاز حتى مع شبكات 5G.



وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار محمي بطبقات من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وزوّد بشاشة AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (3200/1400) بيكسل، ترددها يعادل 120 هيرتزا.

ويعمل الجهاز بمعالج Qualcomm Snapdragon 875 وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية، ونظام تشغيل "أندرويد-12".

أما الكاميرا الأساسية فيه فحصلت على 4 عدسات دقة إحداها 108 ميغابيكسل، وجهّزت بمستشعر ليزري لقياس المسافات وتحديد عمق الصورة، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.