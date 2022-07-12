- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة إيكيا تطلق مصباح الليد Bettorp الجوال الجديد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يوليه 2022
أطلقت شركة إيكيا مصباح الليد Bettorp الجوال الجديد المزود بلوح شحن لاسلكي وفقا لمعيار Qi.
وأوضحت إيكيا السويدية أنه يمكن استخدام قاعدة المصباح الجوال مصباح الليد Bettorp الجوال لشحن الأجهزة الأخر.
مثل الهواتف الذكية والساعات الذكية وسماعات الرأس وغيرها وبسرعة تصل إلى 5 وات.
ويضيء مصباح LED المدمج باللون الأبيض الدافئ (2700 كلفن)، مع إمكانية تشغيله وإيقاف تشغيله باستخدام المفتاح الموجود في المقدمة.
وأيضا تعتيمه على ثلاث مراحل (إضاءة ساطعة ومتوسطة ومحيطية).
ويبلغ العمر الافتراضي لعنصر الإضاءة حوالي 25000 ساعة.
ويتوفر مصباح الليد Bettorp الجوال باللون الأزرق المائل للرمادي نظير حوالي 60 يورو.