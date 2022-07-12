شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يرحب برفع اسم قواته المسلحة من قائمة الأطراف المنتهكة لحقوق الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت الحكومة اليمنية برفع اسم قواتها المسلحة من قائمة الأطراف الضالعة في انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في حالات النزاع المسلح، والتي وردت في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح عام 2021.



وأكدت الحكومة اليمنية - وفقا لقناة "اليمن" الفضائية، اليوم الثلاثاء حرصها الكامل على حماية الأطفال وصون حقوق الأطفال في اليمن وبذل الجهود والتدابير للحد من استخدام وتجنيد الأطفال في الصراع المسلح، مشيدة بالتعاون المستمر والمثمر مع الأمم المتحدة والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح والفريق القطري العامل في اليمن.



وأفادت القناة بأن القرار جاء تقديرا للجهود المبذولة من قبل الحكومة اليمنية، بدءاً بتوقيع خطة العمل وخارطة الطريق لتنفيذ هذه الخطة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، والتوجيهات العليا لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراع، وتنظيم العديد من الأنشطة والورش ودورات التدريب، وآخرها إعلان حملة التحرك لحماية الأطفال، والتي دشنت في عدن بتاريخ 23 مايو 2022، بالإضافة الى الانخفاض الكبير في حالات الانتهاكات المزعومة للقوات الحكومية.