شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية وغائم بالإمارات وشديد الحرارة فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحوال الطقس فى دول الخليج.

السعودية:

توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية فى السعودية هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي الى تدني في الرؤية الافقية وزخات من البرد على مناطق نجران، جازان ، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر). في حين يستمر توقع السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي). كما لا يستبعد ظهور العوالق الترابية والاتربة المثارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء غائما جزئيا بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 23:30 .والجزر الأول عند الساعة 16:49 الجزر الثاني عند الساعة 07:20 .

الكويت:

حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار و تظهر بعض السحب المتفرقة .