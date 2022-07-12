كل ما تريد معرفته حول سماعة الرأس اللاسلكية Free Byrd الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يوليه 2022

أطلقت شركة بايرديناميك (Beyerdynamic) الألمانية سماعة الرأس اللاسلكية Free Byrd الجديدة.



وأوضحت بايرديناميك أن سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة تأتي في جسم مضاد للتعرق والمطر وفقا لفئة الحماية IPX4.

وتمتاز بالعديد من الوظائف المتطورة مثل تقنية إلغاء الضوضاء الفعالة (ANC)، التي تحد من الضجيج المزعج حتى 20 ديسيبل، مع وضع الشفافية، بالإضافة إلى تقنية aptX Adaptive.

كما يمكن الاعتماد على برنامج ترميز البلوتوث من كوالكوم لنقل ملفات الموسيقى المضغوطة 24 بت مع 96 كيلوهرتز، طالما أن الهاتف الذكي يدعم هذه التقنية.

وتدعم سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة تطبيقات المساعد الصوتي مثل أمازون Alexaوأبل Siri، كما يمكن استعمال تطبيق بايرديناميك MIYلضبط خصائص الصوت حسب التفضيلات الشخصية.

وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 11 ساعة عند تشغيل الموسيقى وحوالي 8.5 ساعة عند إجراء المكالمات الهاتفية.

وتكفي علبة الشحن لإعادة شحن سماعة الرأس اللاسلكية مرتين بشكل كامل، ويتم إعادة شحن علبة الشحن نفسها إما عن طريق منفذ USB-C أو لاسلكيا عن طريق لوحة الشحن Qi، وتستغرق عملية إعادة الشحن 4 ساعات تقريبا.

وأعلنت شركة بايرديناميك عن توافر سماعة الرأس اللاسلكية Free Byrdباللون الأسود والأبيض وبسعر يبلغ 229 يورو.