شركة شاومي تطلق راوتر جديد (المواصفات)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يوليه 2022

أطلقت شركة شاومي الراوتر HomeWiFi Tri-Band Mesh Routerالجديد.



الذي يتيح إمكانية تنفيذ الشبكات المتداخلة Mesh ويصل إلى نطاق تغطية 350 متر مربع.

وأوضحت الشركة الصينية أنه يتوفر نطاق تردد 5.8 جيجاهرتز مخصص للاتصال بين أجهزة الراوتر بعضها البعض، والذي يتيح معدل نقل بيانات يصل على 2882 ميجابت/الثانية.

وأكدت شركة شاومي أنه يمكن ربط ما يصل إلى 10 أجهزة راوتر في شبكة متداخلة لتغطية مساحة تصل إلى 1500 متر مربع.

ويتم الاتصال بالأجهزة الطرفية عن طريق تقنية الواي فاي WiFi 802.11ax، ويصل الحد الأقصى لمعدل نقل البيانات في نطاق التردد 2.4 جيجاهرتز إلى 574 ميجابت/الثانية وفي نطاق التردد 5.2 جيجاهرتز 2402 ميجابت/الثانية.

ويأتي جهاز الراوتر الجديد من شاومي بأبعاد 137 x 56 x 6ر229 ملم ويعتمد على معالج كوالكوم IPQ5018 وذاكرة وصول عشوائي سعة 512 ميجابايت.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على أربعة منافذ LAN قابلة للتعديل، ويبلغ معدل نقل البيانات بأحد المنافذ إلى 2.5 جيجابت/الثانية.

وأكدت الشركة الصينية أن الراوتر الجديد يمكن أن يعمل كبوابة لأجهزة البلوتوث، وبالتالي فإنه يمكن استعماله بشكل مثالي مع تجهيزات المنزل الذكي، ويدعم جهاز الراوتر HomeWiFi Tri-Band Mesh Router ما يصل إلى 496 جهازا، ويشتمل على وحدة لتقنية NFC.