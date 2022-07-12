شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يؤكد ضرورة تعبير الشعب عن رأيه بحرية في مشروع الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد؛ ضرورة ضمان حياد كل المرافق العمومية؛ حتى يعبر الشعب عن رأيه بكل حرية في مشروع الدستور، الذي سيؤسس لجمهورية جديدة.

جاء ذلك خلال لقاء سعيد بقصر قرطاج، برئيسة الحكومة نجلاء بودن.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية - في بيان - أن اللقاء تناول عددا من المحاور أهمّها سير عدد من المرافق العمومية والاستعدادات الجارية لموعد الاستفتاء المقرّر له 25 يوليو الجاري.

وجدّد الرئيس التونسي تأكيده على ضرورة العمل المكثف لضمان حياد كل المرافق العمومية حتى يصدع الشعب برأيه بكل حرية في مشروع الدستور الذي سيؤسس لجمهورية جديدة.