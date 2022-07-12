شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: حالة خزان النفط (صافر) تزداد تدهورًا ما ينذر بحدوث كارثة تهدد خطوط الملاحة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، إن حالة خزان النفط (صافر) تزداد تدهورًا؛ وهو ما ينذر بحدوث كارثة اقتصادية وبيئية وإنسانية غير مسبوقة في اليمن، وستمتد إلى دول الجوار بل ستصل إلى خليج عدن والمحيط الهندي، وتهدد خطوط الملاحة الدولية في العالم.

وأضاف السعدي - في بيان ألقاه أمام مجلس الأمن الدولي خلال الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط - "أن التقارير تفيد بقيام ميليشيا الحوثي بنشر وزرع الألغام البحرية في مناطق واسعة من البحر الأحمر، بما في ذلك حول المنطقة المجاورة بالخزان؛ وهو أمر يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن البحري في البحر الأحمر، ولجهود الأمم المتحدة لمعالجة وضع الخزان.

ودعا السعدي - في بيانه، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية - مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الحوثيين؛ لضمان التزامهم بهذه الخطة، "ونجدد الدعوة للمساهمة في استكمال تمويلها لتجنب آثار الكارثة الوشيكة".