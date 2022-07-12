شكرا لقرائتكم خبر عن 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا.. والإجمالى 61 ألفا و296 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالى الحالات المصابة منذ أول ظهور للفيروس بالبلاد فى مارس لعام 2020، إلى 61 ألفا و296 حالة.

وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم الإثنين - أنه جرى تسجيل 75 حالة شفاء، خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 85 ألفا و586 حالة، ولم تبلغ الوزارة عن أى حالات وفيات جديدة ليستقر العدد الإجمالى للوفيات عند 986 حالة.