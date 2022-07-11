شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: نثمن الدور الذي قامت به السعودية في إدارة موسم حج هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميجيل، ما قامت به وتقدمه السلطات السعودية، خاصة وزارة الحج والعمرة في استقبال الحجاج هذا العام، مشيرا إلى أن هناك آلاف من الحجاج الذين يقومون بالحج سنويًا من دول الاتحاد الأوروبي تقريبًا "ونتحدث عن 700 ألف مواطن أوروبي، ونحن في الاتحاد الأوروبي نثمن هذا الدور الأساسي الذي تقوم به السلطات السعودية وطريقة الاستقبال".