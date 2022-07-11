شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يُهنئ العاهل السعودى وولى العهد بنجاح موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بنجاح موسم الحج للعام الحالى، كما الأعوام السابقة.

وثمن عباس، جهود وعمل ولى العهد محمد بن سلمان آل سعود، وجميع القائمين على أداء الحجاج لهذه الفريضة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سائلا الله لهم الصحة والسعادة والتوفيق، وللمملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا بدوام التقدم والازدهار.

وتمنى أبو مازن، التوفيق لخادم الحرمين الشريفين، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بخير وازدهار.