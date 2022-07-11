شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الكويتى يبحث مع نظيره الباكستانى العلاقات الثنائية هاتفيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي اتصالا هاتفيا اليوم الاثنين من رئيس الوزراء في باكستان ميان محمد شهباز شريف، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات؛ بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.