شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي إلى اليمن يؤكد أن الهدنة ما زالت صامدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، إن الهدنة في البلاد لا تزال صامدة لأكثر من ثلاثة أشهر حتى اليوم، نتج عنها انخفاض كبير في أعداد الضحايا بين المدنيين.

وفي كلمة أمام مجلس الأمن لاطلاعه على آخر التطورات وجهود السلام في اليمن، أوضح غروندبرغ أن "الانخفاض في أعداد الضحايا المدنيين يقدر بنسبة الثلثين مقارنة بما كان عليه الحال في الأشهر الثلاثة التي سبقت بدء الهدنة".

وأفاد بأنه ما زال يتلقى تقارير من كلا الجانبين بشأن حوادث مزعومة داخل اليمن، مؤكدا أن مكتبه يدعم الأطراف في إنشاء قنوات اتصال لمساعدتهم على إدارة تلك الحوادث المزعومة بطريقة سلمية.